250 Kilogramm haltbarer Lebensmittel hat ABB Mannheim für „Mahlzeit LU“ gespendet. ABB-Küchenleiter Martin Lang hat die Spende am Montag persönlich ins Heinrich-Pesch-Haus (HPH) gebracht und sich dabei gleich über die kostenlose Essensausgabe für Bedürftige informiert.

Zwei Rollwagen voller Trockenprodukte

80 Kilo Pasta, 50 Kilo Mehl, 50 Kilo Reis, je 25 Kilo Salz und Zucker, dazu noch zehn Kilo Vollkornnudeln – alle Hände voll zu tun hatten der Küchenleiter der ABB-Wirtschaftsbetriebe Mannheim, Martin Lang, und HPH-Küchenchef Klaus Fendel, bis alle Waren ausgeladen waren. Zwei Rollwagen voller Trockenprodukte waren es am Ende, die Fendel in den nächsten Wochen für Mahlzeit LU verkochen wird. „Mit der Lebensmittelspende können wir unsere Aktion um drei Wochen verlängern“, freut er sich. Reis, Pasta und Getreide seien für die vegetarischen Gerichte, die bei Mahlzeit LU ausgegeben werden, die perfekte Grundlage. Fendel reichert sie mit Gemüse und Soßen an.

Lang hatte einen Bericht über Mahlzeit LU im Januar gesehen und sofort zum Telefonhörer gegriffen. „Es ist eine tolle Aktion, die das Pesch-Haus da auf die Beine gestellt hat. Da helfen wir gerne“, sagt der Küchenleiter. „Schön, dass es so viel Solidarität gibt“, dankte HPH-Direktor Tobias Zimmermann für die Sachspende.

Täglich kommen 100 Bedürftige

Seit 6. April gibt es Mahlzeit LU. Jeden Tag kommen um die 100 Bedürftige, um sich eine warme Mahlzeit abzuholen – ohne Nachweis der Bedürftigkeit. Die Aktion wird durch Spenden finanziert, wobei die beiden Träger des HPH – das Bistum Speyer und der Jesuitenorden – den Großteil der Kosten übernehmen.