Martin Kielbasa ist bei der Mitgliederversammlung des Partnerschaftsvereins Mutterstadt einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt worden. Das hat der Verein mitgeteilt. Organisatorischer Schwerpunkt wird in diesem Jahr die Bürgerreise nach Naturns in Südtirol (12. bis 15. Mai) sein. Dort wird das 15-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert. Der traditionelle Tagesausflug ist auf den 5. September terminiert. Von 19. bis 22. Juni wird erneut eine Mutterstadter Delegation zum Johannisfest in die polnische Partnerstadt Praszka fahren. Der Verein will sich sowohl auf der Kerwe als auch beim Weihnachtsmarkt in der französischen Partnerstadt Oignies präsentieren. Für 2027 ist eine Bürgerreise nach Praszka geplant. Dort wird das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert. Wie der stellvertretende Vorsitzende Hans Jürgen Becker mitteilte, entwickle sich der Kontakt zwischen dem Collège Louis Pasteur in Oignies und der Integrierten Gesamtschule Mutterstadt positiv. Erste deutsch-französische Schülerarbeiten seien entstanden.

Der Vorstand

Vorsitzender: Martin Kielbasa; Stellvertreter: Hans Jürgen Becker; Schriftführerin: Angelika Dahlmer-Schneider; Schatzmeister: Steffen Walter; Beisitzer: Markus Heene, Ursula Hundsdörfer, Ewald Ledig, Ingrid Rahn, Heiko Schipper, Martina Fußer; Revisoren: Hans Dieter Schneider, Thomas Kirst.