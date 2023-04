Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Pandemie ist die Zahl der Minijobs in Ludwigshafen deutlich geschrumpft. Mitte 2021 gab es in der Stadt 13.500 Stellen auf 450-Euro-Basis – 1100 weniger als zwei Jahre zuvor. Besonders betroffen ist das Gastgewerbe: Hier gingen im selben Zeitraum 230 Minijobs verloren – ein Einbruch von 15 Prozent. Das kritisiert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Sie beruft sich auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.

„450-Euro-Kräfte zählen zu den Hauptverlierern der Pandemie. Von der Küchenhilfe im Restaurant bis zur Verkäuferin an der Bäckereitheke – viele Minijobber leben