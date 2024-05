Dass die Feuerwehr in Rieschweiler-Mühlbach seit anderthalb Jahren ein neues Feuerwehrhaus hat, hat sich beim Hochwasser an Pfingsten bezahlt gemacht. Aus mehreren Gründen.

Etwa drei Dutzend Feuerwehrleute der Wehr in Rieschweiler-Mühlbach kämpften seit Freitag gegen die Wassermassen in der Ortslage. „Das hat uns schon etwas in Atem gehalten“, berichtete Jonas Burkhardt am Samstagmittag der RHEINPFALZ. Dabei war die Lage an einigen Stellen weniger schlimm als befürchtet, an anderen war es umgekehrt. So hielten etwa die Regenrückhaltebecken im Bereich der Mühltalstraße, was die Lage dort weniger dramatisch als erwartet werden ließ. „Dafür haben wir in der Fabrikstraße in der Nacht die Anwohner evakuieren müssen.“ Die Straße im Ortsteil Höhmühlbach hat wenige Anlieger, allerdings sind dort die Gärtnerei Empel und die Schuhfabrik Stuppy zu finden. Bei einem Anwesen stellte die Feuerwehr laut Burkhardt aus Sicherheitsgründen auch den Strom ab.

Die beiden Mühlen Isemann und Sties waren vom Schwarzbach-Hochwasser in Rieschweiler-Mühlbach stark betroffen. Foto: Andreas Sebald

Ebenfalls stark betroffen von Hochwasser war der Bereich rund um die Wiesenstraße im Ortsteil Rieschweiler. Der Festplatz beispielsweise war am Samstagnachmittag nicht mehr als solcher zu erkennen, erinnerte eher an einen See. „Leider hat es auch die nahegelegenen Mühlen erwischt“, so Burkhardt. Dort surrten am Nachmittag die Pumpen im Kampf gegen das Wasser, das den Mühlgraben bedrohlich hatte anschwellen lassen und auch in Vorratsräume gelaufen war.

Die Gärtnerei Empel in der Fabrikstraße in Rieschweiler-Mühlbach steht am Samstagnachmittag immer noch im Wasser des Schwarzbachs. Foto: Andreas Sebald

In der besagten Wiesenstraße hatte die Wehr des Ortsteils Rieschweiler bis vor etwa anderthalb Jahren ihre Heimat. „Das hätte uns voll erwischt“, sagt Burkhardt. Der Standort des neuen Feuerwehrhauses, an der Straße Im Hechtloch gelegen, habe sich allein aus diesem Grund bereits ausgezahlt. Zudem habe sich gezeigt, dass die neue Heimat der ehemals zwei Wehren der Doppelgemeinde auch bei einem so großen Einsatz seinen Zweck sehr gut erfülle, unterstrich Burkhardt. Die Wehr Rieschweiler-Mühlbach war unter anderem für die Verpflegung der Einsatzkräfte der gesamten Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben verantwortlich. Spaghetti Bolognese stand am Samstag auf dem Speiseplan, tags zuvor war es Erbsensuppe gewesen, berichtete der fürs Essen verantwortliche Norman Knierim.