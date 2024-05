Der FCK beendet mit dem höchsten Heim- und Saisonsieg die Saison in der Zweiten Bundesliga. 5:0 (1:0) siegt der FCK gegen Eintracht Braunschweig und schließt die Saison auf dem 13. Tabellenplatz ab. Für Trainer Funkel ist es erfolgreicher Abschied mit einem Makel.

Friedhelm Funkel kam im Siegeroutfit. Der Trainer des 1. FC Kaiserslautern trug Jeans und den schwarzen Fleece-Pullover – fast die Kombination wie beim 2:0-Erfolg im DFB-Pokalhalbfinale in Saarbrücken und beim 4:1-Sieg gegen Magdeburg. Da trug er schwarze Jeans. Die Kleiderordnung hat einen gewissen Hintergrund. Funkel ist abergläubig und war daher überzeugt, dass seine Mannschaft das letzte Saisonheimspiel gegen Eintracht Braunschweig mit der Kleiderwahl gewinnen wird.

So kam es dann auch. Der FCK bezwang die Niedersachsen vor 47.901 Zuschauern mit 5:0 (1:0). Für Funkel war es ein emotionaler Abschied – mit einem Makel. Der FCK beendete die Partie mit zehn Feldspielern. Funkel sah die Gelbe Karte, weil er sich über eine Entscheidung von Schiedsrichter Florian Heft zu sehr aufregte (62.). Außerdem flog Almamy Touré für eine Tätlichkeit mit Rot vom Platz (57.).

Für die Legende Funkel war es dennoch ein triumphales Ende. Funkel kam im Februar mit der Aufgabe, den FCK vor dem Abstieg zu retten. Das gelang einen Spieltag vor Saisonende. Da aber Geschäftsführer Thomas Hengen offenbar nicht mehr mit Funkel weiterarbeiten wollte, lief es auf eine Trennung hinaus. Funkel begründete dies am Freitag in der Spieltagspressekonferenz damit, dass er nach den kräftezehrenden Wochen nun eine Erholungspause brauche.

Das letzte Spiel in der Zweiten Bundesliga gegen Braunschweig genoss er. Zwar sah er kein prickelndes Feuerwerk auf dem Platz, da beiden Mannschaften anzumerken war, dass die Luft raus war. Sidi Guessor Sané vergab die große Chance der Gäste, das 1:0 zu erzielen (6.). FCK-Torwart Julian Krahl hielt glänzend. Wenig später spitzelte Marlon Ritter nach einem feinen Zuspiel von Tobias Raschl den Ball am Tor vorbei (13.). Später war es wieder Krahl, der gegen Rayan Philippe stark reagierte (33.). Der direkte Gegenzug führte zum 1:0 für Kaiserslautern. Ritter spielte wunderbar einen Diagonalpass auf Tymoteusz Puchacz. Der Pole passte in die Mitte, der Ball flog durch den Strafraum. Touré am zweiten Pfosten legte quer auf Ritter: 1:0 (35.). Es war eine verdiente Führung eines Teams, das Funkel auf mehreren Positionen veränderte. Für Jean Zimmer (Gelbsperre), Ragnar Ache (schöpferische Pause), Ben Zolinski (Bänderdehnung im Knie) spielten Daniel Hanslik, Frank Ronstadt und Kevin Kraus.

Der FCK beendet die Saison auf dem 13. Tabellenplatz. Foto: Moray

Die zweite Halbzeit bot dann besten Unterhaltungswert. Marlon Ritter zirkelte gefühlvoll einen Ball ins rechte Eck (48.). Es war der Beginn von abwechslungsreichen 45 Minuten. Daniel Hanslik erhöhte auf 3:0 (53.). Die Partie war entschieden. Doch Heft schickte dann Touré mit der Roten Karte vom Platz – wegen einer Tätlichkeit. Das aber bremste den FCK nicht. Die Mannschaft spielte sich in Unterzahl in einen Rausch. Abermals Ritter erhöhte nach einem Traumpass von Redondo auf 4:0 (69.). Von Braunschweig war nicht viel zu sehen – trotz Überzahl. Der eingewechselte Aaron Opoku schlenzte vielmehr einen Freistoß aus 17 Metern ins rechte Toreck: 5:0 (76.). Es war nicht nur der höchste Saisonsieg. Passend zum Rundenende feierte der FCK den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit ohne Gegentor. Die höchsten Heimsiege für den FCK gab es übrigens am 26. März 1983 mit einem 7:0 gegen den KSC und am 1. Oktober 1997 gegen den VfB Lübeck (7:0).

Nach dem Abpfiff wurde es emotional. Die Fans feierten Friedhelm Funkel. Er schritt alleine in die Westkurve und wurde für seine hervorragende Arbeit gewürdigt.