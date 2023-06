Die Eisbolletouren mit den Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen werden fortgesetzt. Am Mittwoch, 5. Juli, steht die Innenstadt-Tour an. Start ist um 17 Uhr an der Tourist-Information am Berliner Platz.

Von hier geht es nach weiteren Angaben der Marketinggesellschaft Lukom zum Eiscafé „Little Italy“ in der Lisztstraße 176, wo Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) die Teilnehmer begrüßt (30 Minuten). Von dort geht es weiter zum Rhein und auf dem Rheinradweg nach Norden zur Platane am Ludwigsplatz, einem der Naturdenkmäler der Stadt. Von hier sind es nur wenige Meter zum Infocenter Rathaus und zum Bereich der geplanten Stadtstraße, wo Dieter Jung über den aktuellen Planungsstand informiert (30 Minuten). Weiter geht es zum Stadthaus Nord und in die Seilerstraße zum „Eiscafé Dolomiti“, wo Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) empfängt und es die zweite Kugel Eis nach Wahl geben wird (30 Minuten). Bis zu 20 Teilnehmer pro Termin können mit eigenem verkehrssicherem Fahrrad an diesem kostenfreien Angebot teilnehmen.

Eine Anmeldung ist bis 4. Juli über die Tourist-Info per E-Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter 0621 512036 erforderlich. Die nächste Tour führt am 26. Juli von Oggersheim nach Ruchheim.