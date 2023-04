Gleich mehrere Komponenten soll ein neues Radtourenformat vereinen, das die Marketinggesellschaft Lukom gemeinsam mit Ortsvorstehern anbietet. Bewegung, Genuss und Information werden hier laut Ankündigung stimmig kombiniert. „Mehr als zehn Jahre haben die Ortsvorsteher per pedes durch ihre Stadtteile geführt, jetzt erfahren diese Touren ein Upgrade: Nach der erfolgreichen Eisbolle-Tour im Vorjahr laden wir erneut zu Radtouren ein, dieses Mal durch jeweils zwei geografisch benachbarte Stadtteile. Start und Ziel ist dabei jeweils ein Eiscafe, wo der Marketingverein allen Teilnehmern jeweils eine Kugel Eis spendiert“, erläutert Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes zum Hintergrund des neuen Formats.

Bis zu 20 Teilnehmer

Den Auftakt macht am Mittwoch, 10. Mai, eine Tour durch die Gartenstadt und Maudach. Start ist um 17 Uhr am Eiscafé Nessano in der Gartenstadt, wo Ortsvorsteher Andreas Rennig (SPD) begrüßt. Dort erhalten alle Teilnehmer die erste Kugel Eis nach Wahl.

Die Weiterfahrt führt durchs Maudacher Bruch, wo Ulrike Schröder, Vorsitzende der Interessen- und Fördergemeinschaft für das Landschaftsschutzgebiet Maudacher Bruch, einen Impulsvortrag über die Beschaffenheit und den ökologischen Wert dieses Naturraums hält.

Die Tour endet an der Eisdiele in Maudach, wo Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funk (CDU) die Radelnden erwartet. Dort gibt’s dann die zweite Eiskugel. Bis zu 20 Teilnehmer pro Termin können mit dem eigenen (und verkehrssicheren) Fahrrad von diesem kostenfreien Angebot profitieren. Eine Anmeldung zur Eröffnungsfahrt ist bis spätestens 5. Mai über die Tourist-Info erforderlich – per Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch über die Rufnummer 0621 512035.

Die nächste Tour führt am 31. Mai von Mundenheim nach Rheingönheim. Weitere Touren sind laut Lukom in Vorbereitung.