Kirsten Pehlke, Kreisvorsitzende der CDU-Frauenunion Ludwigshafen, rückt für Roman Bertram in den Ortsbeirat Oppau nach. Die 54-Jährige ist verheiratet und lebt mit ihrer Familie im Stadtteil Oppau, in dem sie auch aufgewachsen ist. Den dörflichen Charakter Oppaus findet Pehlke besonders liebenswert. Sie möchte sich für die Belange der Bürger gerne einsetzen, damit diese sich in Oppau auch weiterhin wohl fühlen und gerne in diesem Stadtteil leben. Pehlke ist seit 2010 Mitglied des Landesvorstands der Frauenunion Rheinland-Pfalz und Beisitzerin des Bezirksvorstands der Frauenunion Rheinhessen-Pfalz. Des Weiteren ist sie Mitglied des Kreisvorstands der CDU Ludwigshafen. Seit 2014 ist Pehlke Ehrenamtliche Schöffin am Amtsgericht Ludwigshafen.