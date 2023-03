Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Derbys zu verlieren macht keinen großen Spaß. Besonders dann, wenn auch das Rückspiel gegen den VfR Frankenthal für die Spieler des BSC Oppau in die Hose ging. In einem zeitweise ruppigen Derby siegten die Gäste verdient mit 3:1 (2:0). Trotzdem durfte die Mannschaft um Spielertrainer Göran Garlipp noch jubeln. Durch die gleichzeitige Niederlage des Tabellenzweiten FV Freinsheim gegen die FG 08 Mutterstadt ist Oppau vorzeitig Staffelsieger in der Bezirksliga Nord.

Nach der 1:8-Hinspiel-Klatsche wollten es die Oppauer besser machen. Das ist ihnen misslungen. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und gehen auch nicht richtig in die