Nach der Schließung des Oggersheimer Real-Supermarkts Ende März steht jetzt ein Nachfolger fest: Die Supermarktkette Kaufland mit Sitz in Neckarsulm hat die Immobilie angemietet und bestätigt auf Anfrage, dass sie eine Filialeröffnung in Ludwigshafen plant. „Die Vorbereitungen zur Neueröffnung laufen auf Hochtouren“, teilte ein Unternehmenssprecher mit. „Da wir unseren Kunden zeitgemäße Einkaufsstätten bieten und die Immobilie sowohl baulich als auch technisch nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, werden wir diese modernisieren.“ Wegen der noch anstehenden umfangreichen Arbeiten stehe ein konkreter Eröffnungstermin noch nicht fest. Im November war bekannt geworden, dass der Real-Markt in Oggersheim zum 31. März geschlossen werden sollte. Sowohl zahlreiche Anwohner als auch die Mitarbeiter und Besucher der angrenzenden Kliniken bedauerten die Schließung der Nahversorgungsquelle. Real zufolge wurden bundesweit 45 Märkte geschlossen, denn die Kette „Mein Real“ hatte im September einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt.