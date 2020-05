„Das klare und eindeutige Bekenntnis der BASF zum Standort Ludwigshafen sowie der vereinbarte Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen sind wichtige und starke Signale der Sicherheit, aber auch der Zukunftsgewandtheit gerade in dieser Zeit.“ So kommentierte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage die neue Standortvereinbarung des Chemiekonzerns.

„Es wird sich etwas verändern müssen“

„Ich danke Unternehmensleitung und Beschäftigtenvertretung dafür, dass es gelungen ist, auch unter schwierigen Rahmenbedingungen verlässliche Perspektiven für die Beschäftigten und für das ganze Werk auszuhandeln“, so Steinruck weiter. „Was sich auch herauslesen lässt, und was für viele Beschäftigen und Unternehmen sowie unsere ganze Gesellschaft gilt: Es wird sich etwas verändern, und es wird sich etwas verändern müssen. Das wird auch unser Arbeitsleben betreffen. Klimaschutz und Digitalisierung sind die großen Herausforderungen unserer Zeit. Diesen müssen wir uns gemeinsam stellen. Von der jungen Stadt Ludwigshafen gingen schon viele Innovationen in die Welt. Als ,Zukunftslabor’ ist Ernst Blochs Heimatstadt allemal geeignet“, bilanzierte die 57-Jährige.