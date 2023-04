Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Ende war es denkbar knapp. Bei 30 Ja- und 28 Nein-Stimmen hat der Stadtrat am Montag den Nachtragshaushalt der Stadt angenommen. Es hagelte Kritik am Finanzausgleich und an einer fehlenden Regelung für Altschulden.

Die finanzielle Lage der Stadt ist weiter schwierig. Mit dem Nachtragshaushalt erhöht sich der Jahresfehlbetrag um weitere 49 Millionen auf 115,1 Millionen Euro. Die Gesamtverschuldung der Stadt wird zum