Die Ludwigshafener Feuerwehr bekommt ein Mehrzweckboot für Einsätze auf dem Rhein: Die Neuanschaffung für 165.000 Euro hat der Hauptausschuss am Montag einstimmig bewilligt. Die Feuerwehr ist für 26 Rheinkilometer zuständig.

Höchste Risikoklasse

Ludwigshafen als direkter Rheinanlieger ist mit mehreren Binnen- und Stromhäfen laut der entsprechenden Verordnung in die höchste Risikoklasse eingestuft. Für die Wehr besteht die rechtliche Verpflichtung, im Notfall binnen acht Minuten jedes Ziel in ihrem Bereich ansteuern zu können. Bisher kann sie für eine Menschenrettung und die Gefahrenabwehr auf ein Mehrzweckboot (Baujahr 2012) und ein Rettungsboot (1998) zurückgreifen. Speziell mit dem älteren Boot sei eine Einsatzzeit von acht Minuten zwischen den Rheinkilometern 411 und 437 nicht mehr zu gewährleisten. Zumal die Anzahl der Einsätze gestiegen sei, Güterumschlag sowie Berufs- und Passagierschifffahrt in den Vorjahren stark zugenommen hätten, berichtet die Verwaltung. Hinzu kämen immer mehr Extremwasserereignisse und eine gewachsene Anzahl unvorsichtiger Personen, die im Rhein trotz Lebensgefahr baden oder schwimmen.

Zuschussantrag gestellt

Unterstützt wurde die Feuerwehr bisher auf Anfrage von einem Boot der BASF-Berufsfeuerwehr oder von Booten aus Frankenthal oder Mannheim. Das neue Mehrzweckboot soll das 23 Jahre alte und das mit Mängeln behaftete Rettungsboot ersetzen. Beim Land wurde ein Zuschussantrag über 30.000 Euro gestellt.