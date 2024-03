Auf dem Lindenhof entsteht ein neuer Skatepark: Seit Ende Februar saniert die Stadt die Skateanlage an der Rheinpromenade. Für das Projekt stehen rund 210.000 Euro zur Verfügung. Wenn alles nach Plan läuft, findet Mitte des Jahres die Einweihungsfeier statt. Jugendliche aus dem Stadtteil hatten 2021 auf den großen Bedarf an Möglichkeiten zum Skaten im Lindenhof und Almenhof aufmerksam gemacht. Die alte Skateanlage im Schnickenloch ist laut Stadt stark in die Jahre gekommen. An der Planung des neuen Skateparks haben Kinder und Jugendliche mitgearbeitet, insbesondere die Gruppe „Skater aus Mannheim“. Die neue Anlage bekommt laut Stadt eine Betonoberfläche und neue Elemente. Beton sei zum Skaten besser geeignet als Asphalt, weil der Baustoff ebener und glatter sei, so die Stadt. Außerdem entstünden 84 Quadratmeter mehr Fläche zum Skaten, heißt es aus dem Rathaus weiter. In den vergangenen Jahren hat die Stadt Mannheim zwei große Skateparks auf der Schönau und auf dem Taylor-Areal gebaut. Außerdem entstanden fünf Skateanlagen in weiteren Stadtteilen: Bürgerpark (Feudenheim), Im Rott (Käfertal), Alberichstraße (Neckarau), Hellmertstraße (Rheinau Casterfeld) und am Seckenheimer Wasserturm.