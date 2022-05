Im Auftrag der TWL Netze GmbH setzt die Firma Sax + Klee ab Dienstag die Bauarbeiten an der neuen Gashochdruckleitung in der Brunckstraße, Friesenheim, fort. Dafür werden Teile des Geh- und Radwegs zwischen BASF Tor 11 und Parkhaus BASF Q920 voll gesperrt. Auf der rechten Fahrspur in Richtung Oppau kommt es darüber hinaus für die Dauer der Arbeiten (bis 13. Mai) jeweils zwischen 7.30 und 15 Uhr zu zeitweisen Straßensperrungen. Die geänderte Verkehrsführung in den betroffenen Bereichen wird laut den Technischen Werken (TWL) ausgeschildert.