Die Albert-Einstein-Grund- und Realschule plus am Ebertpark in Friesenheim kann ab dem Sommer 2021 ein Angebot als Ganztagsschule für ihre Schüler machen. Wie das rheinland-pfälzische Bildungsministerium weiter mitteilt, haben die Schule und die Stadt als Träger eine entsprechende Option erhalten. Hintergrund: Die Landesregierung will das Ganztagsschulnetz ausbauen. Um endgültig grünes Licht für den Start als Ganztagsschule in Angebotsform zu erhalten, müssen die jetzt mit einer Option ausgestatteten Schulen bis zum 15. März 2021 die vorgeschriebenen Mindestzahlen an verbindlichen Anmeldungen für das Ganztagsschulangebot im Schuljahr 2021/2022 nachweisen. In Grundschulen müssen dafür mindestens 36 Anmeldungen, in weiterführenden Schulen mindestens 54 Anmeldungen vorliegen.