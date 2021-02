Seit Anfang Januar verbindet eine neue Buslinie den Ludwigshafener Norden mit dem Mannheimer Stadtteil Sandhofen. Die Linie 83 ist nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) in erster Linie ein Angebot für Berufspendler.

Deswegen wird die Busverbindung vor allem bei den im Norden beider Städte ansässigen Firmen – auch im Verbindung mit dem Job-Ticket – beworben. Dazu zählen auf Ludwigshafener Seite die BASF und auf Mannheimer Seite Roche und Essity. Die Linie 83 fährt in den Hauptverkehrszeiten des Berufsverkehrs, also von 5.30 bis 8.30 Uhr und 15.15 bis 18.30 Uhr, im 20 Minuten-Takt. Die neue Linie hat an beiden Endhaltestellen Anbindung an das Straßenbahnnetz von Ludwigshafen und Mannheim; in Oppau an die Linien 7 und 8, in Sandhofen an die Linie 3. Die Busse fahren zwischen der Oppauer-Endstelle über das BASF Tor 12 und Edigheim nach Sandhofen und bedienen dabei noch weitere Haltestellen in Oppau und Sandhofen. Wenn sich die Corona-Lage wieder entspannt hat, will die RNV das neue Angebot noch einmal intensiver bei den Firmen bewerben, teilte das Verkehrsunternehmen weiter auf eine Anfrage der Grünen im Ortsbeirat Oppau mit. Die Linie ist auch mit Blick auf die jahrelangen Hochstraßenbaustellen eingerichtet worden und soll die Stadtzentren von Verkehr entlasten.