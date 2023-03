Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 21. September 1921 haben zwei kurz aufeinander folgende Explosionen in einem Düngelmittelsilo der BASF Stadt und Region erschüttert. 561 Menschen verloren ihr Leben, die meisten davon im direkt benachbarten Oppau. Jetzt erinnert eine Ausstellung im Oppauer Rathaus an das verheerende Unglück.

Zahlreiche historische Fotografien von den Zuständen in Oppau und den Menschen dort lassen das Ereignis für den Ausstellungsbesucher lebendig werden. Ergänzende Texte auf großen Tafeln