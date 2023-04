Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Plätze am Rheinufer sind begehrt. Doch Trends wie Wohnen am Wasser, Yachthäfen oder das Errichten von flussnahen Einkaufszentren führen dazu, dass Andockstellen für Güterschiffe aus dem Innenstadtbereich verdrängt werden. Auf der Friesenheimer Insel wurde nun direkt gegenüber des BASF-Werks eine moderne Liegestelle errichtet.

Mit Landgangstegen für Personen wie Pkws, sodass die Schiffscrew sicher und schnell von Bord gehen – und am sozialen Leben an Land teilnehmen kann. In diese Gegend verirrt man