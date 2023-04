Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Netto-Einkaufsmarkt in der Ludwigstraße in der Innenstadt ist am Montagabend (1. März) zum dritten Mal binnen weniger Wochen überfallen worden. Das bestätigte das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage. Möglicherweise handelt es sich in allen Fällen um den gleichen Täter. Die Beute summiert sich auf insgesamt etwa 5500 Euro.

Der erste Raubüberfall ereignete sich am 19. Januar, ein Dienstagabend. Gegen 20.45 Uhr betrat ein Mann den normalerweise bis 22 Uhr geöffneten Discounter. Nachdem andere