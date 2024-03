Eine Führung durch die Frühlingsblüte der Naturlandschaft der Parkinsel wird am Samstag, 6. April, von 14 bis 16 Uhr über die Tourist-Information Ludwigshafen angeboten. Der geführte Spaziergang befasst sich mit der Flussgeschichte des Rheins und mit dem Auwald als ökologische Besonderheit an den Ufern dieses Flusses. Zudem wird bei diesem Rundgang erklärt, dass die Trinkwassergewinnung von Ludwigshafen zu großen Teilen über die Parkinsel geschieht. Nicht zuletzt wird geklärt, ob die Parkinsel tatsächlich eine Insel ist. Die Teilnahmegebühr für Erwachsene beträgt zehn Euro, Kinder bis zwölf Jahre können kostenlos teilnehmen. Da die Anzahl der Teilnehmer auf maximal 15 Personen begrenzt ist, ist eine Voranmeldung, entweder direkt in der Tourist-Information Ludwigshafen am Berliner Platz 1, telefonisch unter 0621 512036, oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com erforderlich. Eine nächste Führung führt am 8. Juni durch den Naturraum am Rehbach.