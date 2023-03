Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Anzahl der Corona-Teststellen in der Stadt wird im Herbst merklich zurückgehen. Hilfsorganisationen können das Angebot mit vielen Ehrenamtlichen nicht dauerhaft stemmen. Die Suche nach einer Testmöglichkeit wird damit schwieriger. Das betrifft auch PCR-Tests. Arztpraxen bemerken eine steigende Nachfrage.

Bislang sind die Gelegenheiten, einen Corona-Test für bestimmte Anlässe zu erhalten, vergleichsweise komfortabel. In einigen Stadtteilen und in der Stadtmitte gibt es Testzentren, in denen kostenlos