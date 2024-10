Ein 43-Jähriger soll in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim eine 73-jährige Bewohnerin getötet und ein Paar mit einem Messer angegriffen haben. Er ist wegen des Vorwurf des Mordes und versuchten Totschlags angeklagt. Bei dem Prozess vor dem Mannheimer Landgericht sind am Mittwoch Details der Bluttat bekannt geworden.

Der psychisch kranke Angeklagte soll am Morgen des 22. Dezember 2023 an der Tür der eine Etage höher wohnenden Frau geklingelt und sie nach dem Öffnen