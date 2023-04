Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erleben die Beatles gerade ein Comeback? Beim Blick in den Veranstaltungskalender sieht es danach aus. Jetzt war die italienische Band Beatbox mit „The Beatles Live Again“ im Palatinum in Mutterstadt zu erleben.

Vor gerade einmal zwei Wochen spielten die norddeutschen Silver Beatles im Mannheimer Capitol. Am 10. Februar gastieren die Slowenen HELP! A Beatles Tribute im Neustadter Saalbau und am 14. März The