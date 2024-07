Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird es in diesem Jahr bei der traditionsreichen Mundenheimer Kerwe vom 17. bis 21. August keine strahlende Kerweprinzessin geben. „Wir haben vergeblich nach einer geeigneten Kandidatin gesucht,“ sagt Stadtrat Holger Scharff (SPD), der seit Jahren mit der Arbeitsgemeinschaft Mundenheimer Vereine für die Programmgestaltung mit zuständig ist. „Es fand sich niemand oder die mögliche Kandidatin war zu jung.“ Auch Andreas Mack, Vorsitzender des Karnevalvereins Mundenheimer Göckel, aus dessen Reihen meist die Prinzessin kam, bedauert: „Ich kann mich persönlich bis 1978 zurückerinnern – seitdem haben wir in Mundenheim immer eine Kerweprinzessin krönen können.“

Auch Liederabend fällt aus

Dieser bisher zentrale Programmpunkt bei der Kerwe wird ebenso entfallen wie die oft spektakulären Termine der Prinzessin – ansonsten halten die Mundenheimer im wesentlichen am üblichen Brauchtum fest. So gibt es weiterhin den traditionellen Besuch der „Kerwemacher“ bei der Berufsfeuerwehr, die Stippvisite bei den Oppauer Kerwe-Organisatoren (die zeitgleich ebenfalls Kerwe feiern), den weinkulinarischen „Treff am Turm“ an der Kirche St. Sebastian und den Kindernachmittag für die jüngsten Mundenheimer auf dem Kerweplatz am Zedtwitzpark, wo sie wie in den vergangenen Jahren Gäste der Arbeitsgemeinschaft und der Schausteller sind. Die „Munnemer Göckel“ halten während der Kerwe an ihrem üblichen Begleitprogramm auf ihrem Vereinsgelände unter der „Teufelsbrücke“ fest. Dazu gehört auch der Vorkerwetreff mit der Arbeitsgemeinschaft am Donnerstag ab 18 Uhr vor den fünf Kerwetagen. Ausfallen wird dagegen der erstmals geplante Liederabend der Chorgemeinschaft Mundenheim in der Protestantischen Christuskirche, der als neuer kultureller Pluspunkt für die Kerwe vorgesehen war.