Mit einem ehrgeizigen musikalischen Projekt will die Chorgemeinschaft Mundenheim neue künstlerische Wege beschreiten. Am Chorprojekt „EnChore“ sollen nicht nur Sängerinnen und Sänger aus Mundenheim teilnehmen, sondern auch Mitglieder anderer Chöre aus Ludwigshafen, Mannheim und dem Rhein-Pfalz-Kreis oder Freunde des Chorgesangs, die bisher keinem Verein angehören.

Ab dem 12. Januar soll unter der Leitung von Thomas Brost (51) gestartet werden. „Wir wollen bis zum Herbst 2023 ein attraktives Programm mit populärer Musik erarbeiten und es dann in einem Konzert der Öffentlichkeit präsentieren.“ Die Übungsstunden sollen jeweils donnerstags von 19,15 bis 20,45 Uhr im Musiksaal der Karolina-Burger-Realschule in Mundenheim stattfinden.

Der weltweit Musical-Hit „Fame - I’m gonna live forever“ ist der Untertitel des Chorprojekts. Er soll signalisieren, dass sich der „Spaß beim gemeinsamen Musizieren überwiegend auf populäre und moderne Melodien stützt“, so Franz Schollenberger, Vorsitzender der Mundenheimer Chorgemeinschaft.

Singen statt Casting

Chorleiter Brost will unter anderem Arrangements wie „Sweet dreams“, „Applaus Applaus“, „Take five“ oder „Wunder geschehen“ einstudieren. Der Projektchor soll für alle Altersstufen offen sein. Brost hofft vor allem auf das Interesse jüngerer Sängerinnen und Sänger, die er bei persönlichen Besuchen in den Schulen der Region gewinnen will. „Wir wollen insbesondere die Schüler der Mundenheimer Schulen ansprechen – die haben vermutlich wie ihre Altersgenossen anderswo von dem überbordenden Casting-Theater für musikalische Talente die Nase voll“, meint Brost. Der bereits vorhandene „Kern“ des Projektchors besteht aus den 13 Mitgliedern des Chores „EnChore“, der vor 15 Jahren beim damaligen Gesangverein „Liederkranz“ in Mundenheim ins Leben gerufen wurde.

Der „Liederkranz“ und der Männergesangverein 1856 Mundenheim schlossen sich 2019 zur Chorgemeinschaft zusammen. Die Männer bildeten früher einen eigenen Chor, haben sich aber in der Zwischenzeit mit den Frauen zum Gemischten Chor zusammengeschlossen. Der kleine moderne gemischte Chor heißt „EnChore“, der Name hat französische Wurzeln.

Kontakt

Interessenten für das Chorprojekt können sich bei Franz Schollenberger, Telefon 0173 -7558457 oder Chorleiter Thomas Brost, 0621-12807511 oder E-Mail: kiwi-konzept@gmx.de melden.