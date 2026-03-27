Ein Motorroller ist wohl am Donnerstagmittag in Ludwigshafen-Mitte von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Laut Polizei meldeten Zeugen das Feuer auf dem Rathausplatz gegen 13.20 Uhr. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Roller vorsätzlich angezündet wurde. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefon 0621 96324150, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de, entgegen.