Der damals 17-jährige Ludwigshafener, dem vorgeworfen wird, am 17. März 2020 ein gleichaltriges Mädchen am Ludwigshafener Willersinnweiher vergewaltigt und erwürgt zu haben, ist nach RHEINPFALZ-Informationen am Dienstag bei einer nicht-öffentlichen Verhandlung von der Großen Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt worden – wegen Mordes und Vergewaltigung mit Todesfolge. Das aus Frankenthal stammende Opfer war schwer verletzt an der Uferböschung des Weihers gefunden worden und einen Tag später gestorben. Für drei weitere ihm vorgeworfene Fälle von Vergewaltigung wurde der Angeklagte nicht belangt, dafür für drei Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern.