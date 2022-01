Bereits zum dritten Mal haben am Montagabend Gegner einer Impfpflicht und der Corona-Politik in Ludwigshafen mit einem sogenannten Montagsspaziergang demonstriert. Nach Polizeiangaben trafen sich etwa 40 „Spaziergänger“ im Bereich des Berliner Platzes und des Ludwigsplatzes, um dann laut Polizei „in vereinzelten Gruppen“ durch die Innenstadt zu laufen. Streifen der Polizei und des Ordnungsamts begleiteten die Teilnehmer. Es habe keine Vorkommnisse gegeben. Im Gegensatz zu einigen anderen Kommunen hat die Stadt Ludwigshafen diese „Spaziergänge“ nicht untersagt, die in einem rechtlichen Graubereich stattfinden. Die Teilnehmer geben vor, nicht an einer Kundgebung teilzunehmen, sondern nur einen Abendspaziergang zu machen, der nicht verboten sei. Der Landkreis Südliche Weinstraße untersagte am Montag die „Spaziergänge“ wegen der Infektionsgefahr bei den Versammlungen. Das Verwaltungsgericht hatte den Eilantrag eines Bürgers gegen die Untersagung nicht angemeldeter Montagsspaziergänge durch den Kreis Südliche Weinstraße abgewiesen.