Egal, ob Skating- oder klassische Technik, nur Skilanglauf oder Biathlon. Am Nordic Tag mehrerer Landesskiverbände auf dem Kniebis kann jeder alles ausprobieren. Die Anreise sollte zeitig erfolgen.

Der Skiverband Pfalz (SVP) mit Sitz in Edenkoben will mit Schwaben, Schwarzwald, Schwarzwald-Nord und Biathlonteam Saarland in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Skiverband am Kniebis bei Freudenstadt am Samstag,