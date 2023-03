Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Arash Rokni ist ein Phänomen. Der in Teheran geborene Pianist soll erst mit 15 Jahren regulären Klavierunterricht erhalten haben. Für den wegen Corona in China festsitzenden Tony Yun ist er jetzt in der Reihe „Junge Pianisten“ im BASF-Feierabendhaus eingesprungen.

Es hat sich gelohnt, Arash Rokni, inzwischen 27 Jahre alt und noch „in Ausbildung“ in Köln, war alles andere als ein Ersatz. Und er war ein leibhaftiger Beweis dafür, dass