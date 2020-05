Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag in Mundenheim auf einen 22-Jährigen mit einer Elektroschockpistole geschossen, um ihn zu überwältigen. Der Mann hatte sich nach Polizeiangaben sehr aggressiv verhalten. Die Beamten war gegen 1 Uhr wegen eines Streits in die Altriper Straße gerufen worden. Die Polizisten wollten im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses die Personalien des 22-Jährigen aufnehmen. Er verweigerte jedoch die Angaben, drohte den Beamten mit dem Tod und fasste in eine Tasche, heißt es im Polizeibericht. Die Streife ging davon aus, dass er eine Waffe ziehen könnte und packte ihn. Als der Mann sich losriss, drohten die Beamten mit der Elektroschockpistole (Taser). Da der Mann weiter um sich schlug, setzten die Beamten den Taser ein, überwältigen und fesselten den 22-Jährigen. Er kam in Gewahrsam. Bei dem Einsatz wurde ein 23-jähriger Polizeibeamter leicht durch Kratzer verletzt.