Willi Neunzling wird heute 80 Jahre alt. Er ist damit der älteste Schiedsrichter im Pfälzer Handballverband. Seit nunmehr 36 Jahren ist der Maxdorfer Unparteiischer. Bei seinen Anfängen steckte er in einer Zwickmühle. Er pfiff und ließ damit seine Damenmannschaft als Trainer „im Stich“. Neunzling hat aber noch eine andere Leidenschaft – zum Leidwesen seiner Frau.

Als er am vergangenen Samstagabend von der ersten Spielabsage in Eisenberg erfuhr, war er schon etwas enttäuscht. Als dann am Sonntag auch noch die Partie in Neuhofen ausfiel,