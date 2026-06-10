Nach den zu Jahresbeginn bekannt gewordenen, teils drastischen Erhöhungen von Garagenmieten hat die Wohnungsbaugesellschaft GAG rund 150 Kündigungen erhalten.

Die im April vollzogene „Mietanpassung“ betrifft laut GAG derzeit 1863 von zirka 5500 Garagen- und Stellplatzmietverhältnissen im gesamten Bestand. Aktuell würden rund 50 Garagen und Stellplätze leerstehen. Die Nachfrage nach Garagen und Stellplätzen sei aber weiterhin hoch, sodass freiwerdende Objekte in der Regel rasch wieder vermietet werden könnten. Die Weitervermietung laufe unverändert, weshalb die GAG derzeit „keine wesentlichen Auswirkungen auf die Auslastung des Bestands feststellt“, so die GAG-Sprecherin.

Die konkreten Gründe für einzelne Kündigungen seien nicht bekannt. Erfahrungsgemäß spielten neben einer Preiserhöhung auch andere Faktoren wie ein Umzug, die Abschaffung oder Stilllegung eines Pkw sowie weitere persönliche Veränderungen eine Rolle. Die Zahlen spiegelten die übliche Fluktuation im GAG-Bestand wider.

Viele Beschwerden

Den Stein ins Rollen gebracht hatte Ende Januar ein RHEINPFALZ-Bericht über einen Oggersheimer, der für seinen Tiefgaragenstellplatz ab April 80 Prozent mehr als bisher hätte zahlen sollen. Der langjährige Mieter hatte bis dato 40 Euro im Monat überwiesen, ab April wollte die GAG von ihm 71,40 Euro. Mit seiner Zustimmung hätte er jährlich 856,80 Euro blechen müssen – 376,80 Euro mehr als bisher. Bis Mitte Februar hat die GAG dem damals 67-Jährigen eine Frist gesetzt. Er sprach von „Wucher“ und bezeichnete die Mieterhöhung als „unverschämt“. Letztlich akzeptierte er den Preisanstieg nicht in der vorgegebenen Frist, was für ihn die Kündigung seitens der GAG zur Folge hatte. „Das war mir einfach zu teuer“, sagte er auf Nachfrage. Weitere Beschwerdeführer kritisierten Aufschläge von bis zu 138 Prozent und warfen der GAG „Abzocke“ vor.

GAG-Garagen in der Mohnstraße in Maudach. Foto: Ralf Moray

Die GAG verteidigte die Erhöhungen. Nach 13 Jahren ohne Anpassung habe man auf Basis eines erfolgreichen Pilotprojekts in Friesenheim beschlossen, die Preise für Parkmöglichkeiten im Gesamtbestand zu vereinheitlichen. Die bisherigen Mieten hätten „nicht mehr dem marktüblichen Niveau entsprochen“, so die GAG. Das größte kommunale Wohnungsunternehmen in Rheinland-Pfalz betreut neben über 5000 Parkplätzen und Stellflächen mehr als 13.000 Wohnungen und 184 Gewerbeeinheiten, vermietet sie stadtweit und verwaltet zusätzlich 2000 Objekte Dritter. 210 Beschäftigte sowie zehn Auszubildende arbeiten für das Unternehmen mit Sitz in Ludwigshafen-Süd.