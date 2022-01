„Jobs for Future“, die Messe für Arbeitsplätze Studium, Aus- und Weiterbildung findet pandemiebedingt nicht im Februar, sondern, wie im Vorjahr, erst vom 15. bis 17. September bei freiem Eintritt in der Maimarkthalle Mannheim statt, wie der Veranstalter ankündigt. „So sehr wir es bedauern, dass wir Ausstellern und Interessierten die Plattform der persönlichen Beratung im Februar noch nicht bieten dürfen – die ausgezeichnete Resonanz im vergangenen September macht uns zuversichtlich“, sagt Jan Goschmann, Geschäftsführer der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft. 190 Aussteller waren beim damaligen Ausweichtermin vor Ort. Die Kooperationspartner Agentur für Arbeit und Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald konnten „last minute“ noch eine Reihe von Ausbildungsplätzen vermitteln, das Regionalbüro für berufliche Fortbildung viele Anliegen erfüllen, so Goschmann. Mehr Infos im Netz: www.jobsforfuture-mannheim.de.