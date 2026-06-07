Unbekannte haben in Rheingönheim ein geparktes Auto beschädigt. Nach Angaben der Polizei stiegen Sonntag, um 1.56 Uhr, mehrere junge Personen in der Hauptstraße aus mehreren Fahrzeugen aus und schlugen auf den Wagen ein. Anschließend fuhren die Beteiligten weg. Laut Polizei trugen alle dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.