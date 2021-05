Coronabedingt können Speisen in BASF-Kantinen derzeit nur zum Mitnehmen abgeholt werden – verpackt in Einweggeschirr. Der dadurch verursachte Müll ist dem Gastro-Team ein Dorn im Auge. Deshalb soll Abhilfe geschaffen werden.

Bereits 2020 habe man auf Einwegmaterialen bei der Essensausgabe verzichten wollen und deshalb auf mitgebrachte Mehrwegbehältnisse umgestellt, sagt Claus Hitschler, verantwortlich für die Gemeinschaftsgastronomie am BASF-Standort Ludwigshafen. „Leider hat uns Corona dabei etwas ausgebremst, und wir mussten aus Hygienegründen wieder auf Einwegmaterialien umstellen.“ Nun sei mit dem System „Vytal“ – mehrfach verwendbare Behälter mit Deckel, in denen das Essen ausgegeben wird – eine passende Mehrwegalternative gefunden worden. Ab Mai soll das pfandfreie Mehrwegsystem in allen zehn Betriebsgaststätten an den Standorten Ludwigshafen und Lampertheim eingeführt werden.

Bereits Ende Februar startete eine mehrwöchige Testphase in zwei Kantinen auf dem Werksgelände, bei der nach BASF-Angaben über 8600 Einwegboxen eingespart werden konnten – was gut 180 Müllsäcken entspreche. Das System „Vytal“ ist für die Mitarbeitenden kostenlos und wird über eine App gesteuert, die sich jeder selbst im App-Store seines Handys herunterlädt. Sobald es die Hygieneanforderungen erlauben, will die BASF in der Gastronomie wieder grundsätzlich auf Einwegmaterial zur Mitnahme von Speisen verzichten. Dies sei dann nur noch in „Vytal“-Schalen oder eigenen mitgebrachten Mehrwegbehältnissen möglich.

Angebot nach Nachfrage

Neben dem Einsatz des neuen Mehrwegsystems setzt die BASF-Gastronomie auf weitere Faktoren, um die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Bereits 2019 hatte sich BASF der internationalen Initiative „Cool Food Pledge“ angeschlossen. Damit verpflichtete sich der Chemiekonzern, die Treibhausgasemissionen der gastronomischen Angebote am Standort Ludwigshafen bis 2030 um 25 Prozent zu senken. Um Lebensmittelabfälle zu minimieren, kommt in der Betriebsgaststätte im Feierabendhaus schon seit März 2019 ein Wiegesystem zur Anwendung. Dieses messe und speichere auf das Gramm genau, welche Lebensmittelabfälle anfallen und woher sie stammen – aus der Küche, der Selbstbedienungstheke oder von den Essenstellern, so der Konzern weiter in einer Mitteilung.