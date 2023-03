Während in der Vorderpfalz die Arbeitslosenquote leicht gesunken ist, liegt sie im Februar in Ludwigshafen unverändert bei 8,6 Prozent. Gleichzeitig ist die Anzahl der unbesetzten Stellen in der Stadt leicht angestiegen.

Die Verantwortlichen bei der Arbeitsagentur rechnen in den kommenden Wochen mit einer Frühjahrsbelebung des Arbeitsmarkts. Die war im Februar in Ludwigshafen noch nicht zu spüren, betrachtet man die Statistik der Arbeitsagentur: In der Stadt waren im Februar 8061 Menschen arbeitslos gemeldet (18 mehr als im Vormonat), allerdings 55 weniger als vor einem Jahr. 1829 Frauen und Männer haben laut Agentur ihre Arbeitslosigkeit beendet, 575 mehr als im Januar und 62 mehr als vor einem Jahr. Im selben Zeitraum haben sich 1826 Personen arbeitslos gemeldet, 93 mehr als im Vormonat und 250 mehr als im Vorjahr. Fürs Stadtgebiet Ludwigshafen wurden im Februar 334 neue Jobmöglichkeiten gemeldet, 142 mehr als im Januar. Der Bestand umfasst 1723 unbesetzte Stellen, 57 mehr als im Vormonat.

„Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften ist in vielen Bereichen sehr hoch, weshalb viele Firmen auch gerne im eigenen Betrieb ausbilden. Wer noch nicht genau weiß, wo die berufliche Reise hingehen soll, dem rate ich, unsere Woche der Ausbildung zu nutzen“, sagt Daniel Lips, Geschäftsführer der Agentur.

Im Gegensatz zur Stadt Ludwigshafen ist im Rhein-Pfalz-Kreis im Februar die Arbeitslosigkeit leicht gesunken. Die Anzahl der Arbeitslosen liegt dort bei rund 3500 Menschen, was einer Quote von 4 Prozent entspricht. Auch im benachbarten Mannheim ist die Quote mit 7,2 Prozent niedriger als in Ludwigshafen. In der Quadratestadt wurden rund 12.600 Arbeitslose registriert. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt lag die Quote bei 5,7 Prozent.