Was vor zehn Jahren als clevere Idee geboren wurde, um immer strengeren Auflagen bei Umzügen zu entgehen, hat sich in Maudach zu einem Markenzeichen entwickelt. Organisator Jürgen Schreiweis hat mit Lutz Schwab über die Vorbereitungen gesprochen – bevor am Samstag die Maudacher Kerwe eröffnet wird.

Herr Schreiweis, die Besonderheit bei der Maudacher Kerwe ist ja der Bollerwagen-Umzug. Man hat sich damals in ganz Ludwigshafen amüsiert, mit welcher Kreativität ihr einen Weg um die ganzen Auflagen und Vorgaben gefunden habt. Warum haltet ihr daran fest?

Vor