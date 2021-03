In einem Supermarkt im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof ist am Donnerstag ein Streit um die Maskenpflicht eskaliert. Ein 68-jähriger Kunde trug in dem Markt in der Prinzregentenstraße keine Maske. Als ein Mitarbeiter des Supermarktes ihn darauf aufmerksam machte, rastete der Senior nach Polizeiangaben aus und randalierte. Als die Polizei vor Ort erschien, ging der 68-Jährige auf die Beamten los. Die Polizisten setzten daraufhin eine Elektroschockpistole (Taser) ein, um den Mann zu überwältigen. Laut Polizei erlitt er dabei keine Verletzungen. Anschließend wurde er einer Streife des Ordnungsamts übergeben, die ihn wegen psychischer Auffälligkeiten in ein Krankenhaus brachte.