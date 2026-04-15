Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim sind am Dienstagnachmittag drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Viehhofstraße in Richtung Reichskanzler-Müller-Straße unterwegs.

An der Kreuzung zur Schwetzinger Straße fuhr das Fahrzeug bei Rot in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte es kurz vor 17 Uhr mit einem Mercedes-Benz, der bei Grün die Kreuzung passierte. Durch den Aufprall wurde das Auto von der Fahrbahn geschleudert und kam in einem Grünstreifen zum Stehen.

Der 20-jährige Autofahrer sowie Fahrer und Beifahrer des Feuerwehrfahrzeugs wurden leicht verletzt. Die beiden Feuerwehrleute wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden beträgt rund 70.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war eine von zwei Fahrspuren im Bereich Viehhofstraße/Reichskanzler-Müller-Straße zeitweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsdienst Mannheim übernommen.