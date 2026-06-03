Ein maskierter Mann hat am Dienstagabend ein Wettbüro im Mannheimer Quadrat G4 überfallen und dabei Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe erbeutet. Der bislang unbekannte Mann betrat gegen 18.50 Uhr das Wettbüro und ging nach bisherigem Ermittlungsstand zunächst in die Sanitärräume. Danach trat er maskiert an den Kassentresen und bedrohte eine 42 Jahre alte Angestellte mit einem Messer. Er forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Die Frau öffnete die Kasse. Der Täter nahm das Bargeld und flüchtete zu Fuß in Richtung Marktplatz, teilt die Polizei mit.

Beschrieben wird der Gesuchte als etwa 180 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hat dunkle, kurze Haare und einen dunklen, kurzen Vollbart. Getragen hat er eine beige Jacke, eine Jeanshose und helle Sportschuhe. Während der Tat war sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch maskiert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 0621 1744444, zu melden.