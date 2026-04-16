Ein Mann ist am Mittwoch, 15. April, in der Nähe des Berliner Platzes in Ludwigshafen verletzt aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei meldeten Passanten gegen 18 Uhr eine bewusstlose Person mit einer Kopfverletzung.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Mann wieder bei Bewusstsein und flüchtete zunächst. Er konnte jedoch kurz darauf von der Polizei gestellt werden.

Bei der Befragung gab der Verletzte an, zuvor von einem Unbekannten auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Zu Hintergründen oder einem möglichen Motiv konnte er keine Angaben machen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.