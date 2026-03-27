Ein Hinweis darauf, dass Rauchen im Bus einzustellen, ist in Ludwigshafen eskaliert: Ein Unbekannter hat in der Buslinie 76 deshalb zwei Frauen angegriffen und verletzt. Wie die Polizei berichtet, sprach eine 23-Jährige den Mann am Donnerstag gegen 18.10 Uhr an und bat ihn, das Rauchen im Bus einzustellen. Daraufhin griff der Unbekannte die Frau an. Als eine 21-Jährige ihr zu Hilfe kam, wurde auch sie angegriffen. Beide wurden leicht verletzt. Der Mann verließ den Bus an der Haltestelle Hochschule und flüchtete zu Fuß. Er war circa 25 bis 30 Jahre alt, trug einen Drei-Tage-Bart, eine schwarze Schirmmütze, eine dunkle Jacke und eine helle Hose. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 0621 96324150, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.