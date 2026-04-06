Ein Mann ist am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek in der Ludwigshafener Innenstadt mit zwei Personen in Streit geraten. Der 33-Jährige aus Ludwigshafen musste daraufhin die Diskothek verlassen. Laut Polizei beschädigte er anschließend ein Schild, woraufhin die Polizei eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufnahm und ihm einen Platzverweis erteilte. Gegen 8 Uhr meldeten Zeugen den Mann erneut, diesmal alkoholisiert in einem Bus. Gegenüber der Polizei und anderen Personen verhielt er sich aggressiv und uneinsichtig. Die Beamten nahmen ihn deshalb in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.