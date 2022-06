Ein markantes Überdachungskonstrukt überspannt nach Angaben der Marketinggesellschaft Lukom den Zuschauerraum vor der Bühne auf dem Platz der Deutschen Einheit beim Rheinuferfest vom 24. bis 26. Juni. Effektvoll beleuchtet fasziniere die Überspannung des „Magic Sky“ in den Abendstunden durch besonders stimmungsvolle Lichtakzente. Mit einem Durchmesser von 21 Metern auf einer Fläche von 346 Quadratmetern überspanne dieser magische Himmel etwa 800 Menschen auf dem bestuhlten Platz beim Sparkassen-Klassik-Open-Air der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Sonntagvormittag ab 11 Uhr. Die Kuppel beherberge sogar etwa 1000 Menschen auf Stehplätzen zu den Rock- und Popkonzerten am Freitag- und Samstagabend. Darüber hinaus biete diese luftige Konstruktion bedingt auch Schutz vor allzu großer Sonneneinstrahlung, aber auch vor Niederschlägen. Das Rheinuferfest findet auf dem Platz der Deutschen Einheit und am Rheinufer sowie auf dem Ludwigsplatz statt und ersetzt das Stadtfest. Das vollständige Programm gibt es unter www.lukom.com/rheinuferfest.