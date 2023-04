Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist die lauschigste Parkanlage in der Innenstadt, zuletzt hat sie aber mächtig gelitten. Diverse Baustellen und der hohe Nutzungsdruck haben den Ludwigsplatz in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt wird er aufgewertet. Seine Zustimmung knüpfte der Ortsbeirat Süd an eine Bedingung.

Resolut, bestimmt, schnörkellos: So kennt man Gabriele Bindert, die Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe. Im Ortsbeirat ließ sie am Mittwochabend bei ihrem kompakten