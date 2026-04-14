Der CDU-Ortsverband Gartenstadt trauert um sein langjähriges Mitglied Manfred Gütermann. Das teilt die CDU Ludwigshafen mit.

Gütermann war mehr als 50 Jahre Mitglied im Ortsverband. Als Diakon der Gemeinde St. Bonifaz und engagierter Bürger habe er das Leben im Stadtteil über Jahrzehnte mitgeprägt. Sein Einsatz sei von Hilfsbereitschaft und Engagement für andere getragen gewesen.

Wie die CDU weiter schreibt, sei Gütermann einer der aktivisten Bürger des Stadtteils gewesen. Mit seiner offenen Art und seinem Verantwortungsbewusstsein habe er viele Menschen erreicht und nachhaltig geprägt.

„Der Ortsverband würdigt sein Lebenswerk in großer Dankbarkeit“, so der Vorsitzende Lukas Muciek. Die Gedanken seien bei der Familie und den Angehörigen.