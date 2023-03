Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Stadtrat will mehr für Radfahrer sowie Fußgänger tun. Ein entsprechender Antrag der Grünen wurde am Montag mit großer Mehrheit verabschiedet. Wunsch und Wirklichkeit klaffen noch weit auseinander. Was muss, was kann sich ändern?

Ludwigshafen wurde als autogerechte Stadt konzipiert. Was in den 50er-, 60er- oder 70er-Jahren als Fortschritt gefeiert wurde, Stichwort Hochstraßen, ist inzwischen ein Rohrkrepierer.