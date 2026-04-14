Ein 88-jähriger Mann aus Ludwigshafen ist am Donnerstag, 9. April, Opfer eines Betrugsversuchs geworden. Das teilt die Polizei mit.

Eine unbekannte Anruferin gab sich als Mitarbeiterin einer Bank aus und forderte den Senior im Rahmen einer angeblichen Sicherheitsüberprüfung zur Herausgabe von Kontodaten und PIN auf. Der Mann übermittelte zunächst die geforderten Angaben, wurde dann jedoch misstrauisch und ließ sein Konto sperren. Ein Schaden entstand nicht.

Nach Angaben der Polizei gehen solche Täter professionell vor und nutzen unter anderem gefälschte Anrufe, E-Mails oder SMS. Häufig täuschen sie Notfälle vor, um Druck aufzubauen und an vertrauliche Daten wie Zugangsdaten oder TAN zu gelangen.

Die Polizei rät, bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen und keine persönlichen Daten preiszugeben. Betroffene sollten ihre Bank über bekannte Telefonnummern kontaktieren und Vorfälle bei der Polizei melden.